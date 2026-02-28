Molestie e minacce fuori dalle scuole di Bergamo: arrestato 19enne
IL CASO. Il giovane ritenuto responsabile anche di maltrattamenti nei confronti della madre.
Bergamo
Nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un giovane italiano, classe 2007 e residente in città, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre e di una serie di molestie e minacce ai danni di studenti e studentesse, nei pressi dei principali istituti della città.
Anche violenza domestica
Le indagini sono state avviate proprio a seguito delle segnalazioni di giovanissimi, anche minorenni, avvicinati all’uscita delle scuole con atteggiamenti insistenti o minacciosi. Pur in assenza iniziale di denunce formali, il monitoraggio di alcuni social e il lavoro d’ascolto degli agenti hanno permesso di chiarire la situazione e nel corso degli accertamenti è emerso anche un grave contesto di violenza domestica. La madre del giovane sarebbe stata vittima di continue richieste di denaro, spesso accompagnate da minacce, aggressioni verbali e comportamenti violenti, con l’obiettivo di acquistare stupefacenti.
L’ultimo episodio si è verificato venerdì 27 febbraio: a seguito di una richiesta della madre, gli agenti sono intervenuti mettendo in sicurezza la vittima e interrompendo l’ennesima condotta violenta. Alla luce di quanto raccolto, è stata emessa nei confronti del giovane un’ordinanza di custodia cautelare.
