Molestie e minacce fuori dalle scuole di Bergamo: arrestato 19enne

Nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un giovane italiano, classe 2007 e residente in città, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre e di una serie di molestie e minacce ai danni di studenti e studentesse, nei pressi dei principali istituti della città.

Anche violenza domestica

Le indagini sono state avviate proprio a seguito delle segnalazioni di giovanissimi, anche minorenni, avvicinati all’uscita delle scuole con atteggiamenti insistenti o minacciosi. Pur in assenza iniziale di denunce formali, il monitoraggio di alcuni social e il lavoro d’ascolto degli agenti hanno permesso di chiarire la situazione e nel corso degli accertamenti è emerso anche un grave contesto di violenza domestica. La madre del giovane sarebbe stata vittima di continue richieste di denaro, spesso accompagnate da minacce, aggressioni verbali e comportamenti violenti, con l’obiettivo di acquistare stupefacenti.