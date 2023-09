Ai domiciliari, va a prendere il figlio: arrestato e assolto

Come tanti genitori, anche lui, mercoledì pomeriggio, è andato a prendere il figlioletto alla fermata del pulmino che riporta a casa i piccoli dall’asilo. Un’uscita da casa non prevista per questo papà, che gli è anche costata cara: l’uomo, infatti, dal 18 agosto è agli arresti domiciliari in un Comune del lago per violazione di domicilio e resistenza. I carabinieri, andati apposta per controllare il rispetto della misura, lo hanno visto in auto a circa 300 metri da casa, e l’hanno arrestato con l’accusa di evasione. Giovedì mattina, l’arresto è stato convalidato. Il papà, giudicato con rito abbreviato, è stato assolto dal tribunale.

L’episodio, come detto, è avvenuto mercoledì pomeriggio. Verso le 15,15 i carabinieri stavano andando proprio a controllare se l’uomo si trovasse in casa. Ma il papà aveva avuto un «piccolo» imprevisto familiare: la compagna, che solitamente si occupa di riprendere il piccolo che rientra dall’asilo con il pulmino, è stata trattenuta a lavoro. In questi casi, era la nonna che andava ad aspettare il bambino per riportarlo a casa. La donna, però, mercoledì stava poco bene.

L’uomo è quindi dovuto uscire per andare a riprendere il figlioletto. Ed è stato visto dai militari, proprio mentre si trovava vicino alla fermata, seduto in auto ad aspettarlo.