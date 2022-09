Aido lancia la «Fluo Walk»: «Festa all’insegna del dono»

Con la prima edizione di «Aido Fluo Walk», la sezione provinciale di Bergamo si prepara a celebrare l’evento associativo clou del 2023, il «50° di Aido». Si tratta di una camminata non competitiva serale in programma sabato 8 ottobre in Città Alta alle 20.30 (ritrovo alle 19,30 al parco della Fara). Sarà una serata speciale all’insegna di musica, colori, divertimento condiviso. «Per noi è una esperienza nuova e per certi versi innovativa - sottolinea Monica Vescovi, presidente di Aido provinciale Bergamo - vogliamo tornare a dare ad Aido la visibilità che merita, con una nuova sfida che ci entusiasma ed emoziona. Non vi nascondo che l’impegno organizzativo profuso è stato davvero importante. Abbiamo coinvolto tutti i nostri volontari, gli associati, i simpatizzanti ed anche chi non ci conosce affatto. Ora tocca alla gente e al grande cuore di Bergamo. Vi aspettiamo numerosi per riempire di colore e musica una Bergamo rinata dopo due anni di chiusure e distanziamenti forzati».