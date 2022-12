Al Nord in arrivo due perturbazioni, qualche fiocco anche in pianura

Nella mattinata di martedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, la neve si è affacciata timidamente anche sulla pianura. Niente di significativo per il momento: si tratta di nevischio, finissimo e a caduta molto lenta, portato dall’umidità elevata. Dopo il passaggio di nubi alle quote medie in mattinata , nel pomeriggio dovrebbe farsi strada una maggior variabilità. Le temperature si rialzeranno da mercoledì sera.