Al parco Pilo bivacchi notturni e vandalismi: «Nessuno è intervenuto»

Atti vandalici tra la notte di sabato 15 ottobre e domenica 16 nel centro sportivo di via Rosolino Pilo . Lo segnala un residente della zona che, esasperato dagli schiamazzi di un gruppo di ragazzini, ha anche allertato la polizia locale. «Questi ragazzi - segnala il cittadino -, trovando aperti i cancelli, hanno pensato bene di ubriacarsi e vandalizzare il parco stesso (sono stati rotti anche dei paletti dell’illuminazione, ndr). Alle 23.30 ho chiamato la polizia locale ma l’agente mi ha comunicato l’impossibilità di inviare una pattuglia, in quanto tutti gli agenti disponibili erano impegnati nella gestione della manifestazione in centro (i Mercatanti , ndr)».