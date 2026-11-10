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Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

Al parco Suardi di Bergamo a rischio la storica pista delle biglie: «Salviamola»

LA PROPOSTA. Appello sui social per salvare la storica pista delle biglie al parco Suardi. Ruzzini: «Chiesto al progettista di fare il possibile per mantenerla».

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Diana Noris
Diana Noris

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Al parco Suardi di Bergamo a rischio la storica pista delle biglie: «Salviamola»
Il gioco rischia di essere rimosso per il restyling del parco

Per qualcuno è un «pezzo della storia d’infanzia», capace di «risvegliare ricordi lontani», «da valorizzare e conservare». È la pista delle biglie al parco Suardi a rispolverare memorie felici e a sollevare un piccolo movimento (social) per la sua salvaguardia. Posta proprio dove dal prossimo gennaio il Comune interverrà con un ampio intervento di restyling, rischia di essere smantellata. A chiedere all’assessore al Verde Oriana Ruzzini di chiarire il destino della storica pista da gioco è Simone Paganoni, ex consigliere comunale, con un post sulla pagina Facebook «Sei di Bergamo se...»: «Potrebbe essere il gioco più antico ancora presente in un parco pubblico di Bergamo, di sicuro è una testimonianza preziosa dell’infanzia cittadina, dentro il primo giardino pubblico comunale, inaugurato nel 1950. Rinnovare il Parco Suardi significa anche prendersi cura della memoria che contiene». Sotto al post i ricordi si srotolano. Di quando nel parco «al posto delle macchinine, c’erano i daini» e di come «si giocava con barchette di carta nel ruscello».

Il progetto esecutivo già approvato dalla Giunta prevede una nuova pavimentazione e area giochi nelle vicinanze della pista delle biglie, con la sostituzione delle vecchie attrezzature. «Ho ricevuto anche diverse richieste sui social e ho chiesto al progettista di fare il possibile per mantenere la pista per le biglie - afferma Ruzzini -. Va capito se la nuova pavimentazione potrà essere posizionata attorno alla pista o se sarà possibile smontarla e ricollocarla».

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