Al parco Suardi di Bergamo a rischio la storica pista delle biglie: «Salviamola»

Per qualcuno è un «pezzo della storia d’infanzia», capace di «risvegliare ricordi lontani», «da valorizzare e conservare». È la pista delle biglie al parco Suardi a rispolverare memorie felici e a sollevare un piccolo movimento (social) per la sua salvaguardia. Posta proprio dove dal prossimo gennaio il Comune interverrà con un ampio intervento di restyling, rischia di essere smantellata. A chiedere all’assessore al Verde Oriana Ruzzini di chiarire il destino della storica pista da gioco è Simone Paganoni, ex consigliere comunale, con un post sulla pagina Facebook «Sei di Bergamo se...»: «Potrebbe essere il gioco più antico ancora presente in un parco pubblico di Bergamo, di sicuro è una testimonianza preziosa dell’infanzia cittadina, dentro il primo giardino pubblico comunale, inaugurato nel 1950. Rinnovare il Parco Suardi significa anche prendersi cura della memoria che contiene». Sotto al post i ricordi si srotolano. Di quando nel parco «al posto delle macchinine, c’erano i daini» e di come «si giocava con barchette di carta nel ruscello».