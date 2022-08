Al posto del cinema Alba Blob House arrivano 12 appartamenti green e garage

Non è un film, le ruspe sono in azione davvero. I titoli di coda dell’Alba Blob House, a Valtesse, sono già passati da un po’: correva l’anno 2011, quando il cinema chiuse per ferie per non riaprire mai più. Un colpo, perdere un luogo «cult», per le generazioni che si sono ritrovate sulle sue 240 sedute, per assistere a proiezioni ed eventi . Ma il tuffo al cuore c’è stato anche in questi giorni, quando il cinema, quasi un monumento, sta venendo giù colpo su colpo. Tanto il dispiacere sui social, tanti i curiosi che si sono fermati a osservare i lavori, come se fosse un ultimo, definitivo, spettacolo.