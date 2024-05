Albero in gravi condizioni, si abbatte un grande faggio in centro a Bergamo - Foto

Da venerdì 3 maggio, in mattinata, è in corso l’operazione di abbattimento di un grande faggio in Piazza Matteotti. Sull’albero di notevoli dimensioni, con chioma che risulta sofferente dal punto di vista vegetativo, è stata rilevata, in più punti nella zona del colletto, la presenza del temibile patogeno fungino Kretzschmaria deusta (noto anche come Ustilina deusta).