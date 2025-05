Alla scoperta degli Orti Collettivi: al via il 10 maggio un ciclo di visite guidate gratuite a Bergamo

Prende il via sabato 10 maggio il nuovo ciclo di visite guidate gratuite alla scoperta degli Orti Collettivi di Bergamo, promosso dall’Assessorato alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo in collaborazione con l’Orto Botanico. Un’iniziativa che vuole mettere in luce il valore sociale e ambientale degli orti urbani, veri e propri spazi di sostenibilità e comunità, aperti alla partecipazione cittadina e attivi in numerosi quartieri del territorio.

Il primo appuntamento: San Colombano e dintorni

La prima visita si terrà sabato 10 maggio, con partenza alle ore 14.30 da via Acquaderni, all’ingresso del campo da calcio. L’itinerario, a piedi, toccherà gli orti di via Acquaderni, il Centro di Tutte le Età di San Colombano, il Parco del Quintino, via Ponchia e il Frutteto di via Valle. Il percorso durerà circa tre ore ed è consigliato l’uso di scarpe comode. Al termine è previsto un aperitivo offerto dagli orti collettivi. In caso di maltempo, la visita sarà posticipata a sabato 17 maggio con lo stesso programma.

La locandina

(Foto di l)

Gli orti collettivi: spazi verdi, inclusivi e partecipati

Gli Orti Collettivi non sono solo luoghi di coltivazione: sono laboratori a cielo aperto, dove si intrecciano esperienze di cura del territorio, inclusione sociale, scambio intergenerazionale e sostenibilità. «A Bergamo molte persone coltivano non per sé stesse, ma per la collettività, le scuole, i vicini» afferma l’assessora Oriana Ruzzini: «Mettere in rete queste realtà significa rafforzare un modello di convivenza ecologica e solidale».

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria a questo link.

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Sabato 28 giugno, ore 9

Orti di San Martino della Pigrizia, Colle Aperto, Orto Botanico di Città Alta e Porta San Giacomo

Ritrovo: via S. Martino della Pigrizia (chiesa)

Termine: ore 12

Sabato 6 settembre, ore 14.30

Visita a Capacities e orti dell’Azzanella (Colognola)

Ritrovo: Borgo Palazzo 130 (oltre il parcheggio ATS)

Termine: ore 18