Alla scoperta dello spazio con l’astronauta Umberto Guidoni

Umberto Guidoni, il primo astronauta italiano salito a bordo della stazione internazionale spaziale, sarà protagonista a Bergamo di Spazio chiama iSchool un’occasione che l’Istituto iSchool offre sabato 22 ottobre, dalle 11 alle 12, presso la sua sede di via Ghislandi 57 per esplorare una delle possibili dimensioni di un futuro ormai imminente : sarà parte infatti della nostra quotidianità «navigare» in mondi ancora sconosciuti, diversi da quelli che abbiamo vissuto finora. Come anticipa l’astrofisico Umberto Guidoni: «Per la mia generazione lo Spazio è stato un sogno quasi impossibile e solo poche centinaia di persone hanno potuto volare oltre l’atmosfera terrestre e ammirare il nostro bellissimo “pianeta azzurro. Le cose sono cambiate e gli studenti di oggi potranno essere protagonisti delle future missioni verso la Luna e Marte. Per i ragazzi e le ragazze che sognano di avventurarsi nello spazio, ma anche per tutti gli altri, un augurio che è anche un’esortazione ad impegnarsi per realizzare i propri sogni: Per Aspera ad Astra!»