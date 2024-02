Allerta dal Monterosso: «Sconosciuto sotto casa, ha cercato di entrare dicendo di essere il tecnico dei caloriferi»

Una lettrice segnala un episodio sospetto avvenuto stamattina, 20 febbraio, nel quartiere cittadino Monterosso, in zona viale Giulio Cesare: «Al rientro dalla spesa – racconta la donna, 70 anni – all’apertura del cancello pedonale, mi si è accodato un signore sui quarant’anni, non aveva divisa e nemmeno cartellino, indossava dei guanti bianchi in cotone, mi ha detto che doveva entrare per controllare in tutti gli appartamenti del complesso i caloriferi della cucina in quanto alcuni abitanti avevano lamentato disservizi ed erano al freddo, urgeva pertanto la verifica. Qui ci conosciamo tutti, sicuramente avremmo saputo di eventuali problemi».

«Mentre parlava con me - prosegue - si è voltato un paio di volte a guardare un uomo seduto all’interno di un’auto. Alla mia risposta che tutti gli appartamenti hanno il riscaldamento autonomo ha asserito che ne era informato, ma che il controllo andava fatto e che se non volevo avrei avuto problemi di riscaldamento. Gli ho detto che non mi interessava, mi ha risposto che avrebbe suonato altri campanelli, cosa che non ha fatto risalendo subito in auto allontanandosi». La signora e i familiari hanno il dubbio che sia un nuovo tentativo per introdursi nelle case. In passato a Bergamo si erano registrati casi di persone, in particolare anziane, truffate con la scusa non solo di controlli ai caloriferi, ma anche al gas e all’impianto idrico.