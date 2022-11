Altre tre Zone 30 nei quartieri: «si rallenta» a San Paolo, Borgo San Leonardo e Santa Lucia

Il disegno del cartello stradale recante il limite di velocità di 30 km orari comparirà in nuove vie interne della città, nei quartieri di Santa Lucia , di Borgo San Leonardo in centro e nella zona sud del quartiere San Paolo , ovvero l’area tra via Leopardi e il centro commerciale Conad. Sono le tre nuove Zone 30 stabilite dal Comune, che prosegue nella realizzazione del progetto al progetto «Bergamo Città Zona 30», il piano per rendere più sicuri dal punto di vista della mobilità i quartieri. Un’iniziativa che prende impulso da un ordine del giorno della maggioranza, approvato nel giugno 2020 per abbassare il limite «convenzionale» dai 50 chilometri orari ai 30 all’ora, velocità massima riservata oggi solo ad alcune zone, e per garantire più sicurezza a ciclisti, pedoni, e rendere il traffico più fluido.