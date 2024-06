Anche a Bergamo cielo giallo e pioggia con sabbia del Sahara

Previsioni per lunedì 10 giugno

Temperature: in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C. Zero termico in lieve calo e intorno a 3700 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.