Anche Bergamo nella morsa del caldo africano: punte di 38°C. Temporali sulle Orobie

L’ondata di calore che sta investendo gran parte dell’Europa non risparmia la provincia di Bergamo. Dopo un avvio di estate già molto caldo, le prossime giornate si preannunciano ancora più roventi, con temperature massime che in pianura potranno toccare i 36-38°C, in particolare tra giovedì e domenica. A rendere il caldo ancora più insopportabile sarà l’umidità, con temperature percepite superiori ai 40°C, specialmente nelle ore centrali del giorno.

Pianura e città: afa e notti tropicali

Nelle aree urbane come Bergamo città, Dalmine, Treviglio e Seriate, l’afa sarà particolarmente marcata, con notti tropicali in cui le temperature minime non scenderanno sotto i 22-24°C. Un contesto che potrà mettere in difficoltà soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie cardiovascolari o respiratorie.

I comuni della bassa pianura e della fascia prealpina potranno sperimentare condizioni simili, con disagio fisiologico elevato e rischio di colpi di calore in caso di esposizione prolungata al sole.

Orobie: rischio temporali e grandinate

Le montagne bergamasche, seppur più fresche in quota, non saranno immuni dagli effetti del caldo. Come spiegato da Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, nel fine settimana e all’inizio della prossima settimana sono attesi temporali pomeridiani e serali sulle Orobie e le Prealpi. Questi fenomeni, legati al forte riscaldamento diurno, potranno essere localmente intensi e accompagnati da grandine, raffiche di vento e improvvisi cali di temperatura.

Le aree più a rischio saranno l’Alta Valle Seriana, l’Alta Valle Brembana e il settore orientale del Sebino bergamasco.

Le temperature minime e massime nei principali Comuni

Le temperature percepite potranno superare di 3-4°C i valori reali, a causa dell’umidità. Nelle aree montane rischio di fenomeni temporaleschi localizzati tra giovedì e lunedì.

Le previsioni giorno per giorno

Mappa temperature in provincia di Bergamo Mercoledì 25 giugno: sole e caldo torrido in pianura, massime fino a 37°C. Sereno anche in montagna.

Giovedì 26: possibile instabilità pomeridiana sulle Orobie con temporali locali. Caldo intenso in pianura.

Venerdì 27 – domenica 29: alta pressione, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, afa persistente.

Lunedì 30 e martedì 1° luglio: nuova fase temporalesca in montagna, afa ancora protagonista in città.

Raccomandazioni per tutti

In vista dell’eccezionale ondata di caldo, le autorità sanitarie raccomandano di:

- Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde (11–17)

- Bere molta acqua e consumare pasti leggeri

- Raffrescare gli ambienti e utilizzare ventilatori o condizionatori

- Controllare familiari anziani o soli

- Non lasciare mai bambini o animali in auto