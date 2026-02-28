Anche Bergamo ora ha il suo asteroide: si chiama «Latorredelsole»

Riconoscimento mondiale

A ufficializzarlo nel suo bollettino è stata l’Unione astronomica internazionale (Iau, con sede a Parigi in Francia) che ha denominato così l’asteroide «24047 1999TD6», scoperto nel 1999. «È un riconoscimento di livello mondiale – commentano dalla Torre del Sole –. L’assegnazione del nome non è un semplice omaggio, ma un prestigioso sigillo alla qualità della ricerca bergamasca. Fondata nel 1919, la Iau è l’unico ente globale autorizzato a battezzare i corpi celesti. Sebbene comete e asteroidi prendano solitamente il nome dai loro scopritori o dai telescopi che li individuano, l’impegno costante de La Torre del Sole ha convinto la comunità scientifica a fare un’eccezione per meriti sul campo. Il prestigioso riconoscimento nasce da anni di dedizione – informano dalla Torre del Sole –. Dal 2020, il Parco astronomico è di supporto continuo al progetto “Prisma” per la ricerca di meteoriti, progetto che ha a capo l’Istituto nazionale di astrofisica. Più recentemente, il team ha intensificato la collaborazione con la rete internazionale Iasc, analizzando i set fotografici dei più potenti telescopi al mondo: il Pan-Starrs di Maui, alle Hawaii, e il Catalina sky survey (Css)».