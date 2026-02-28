Burger button
Cronaca / Bergamo Città Sabato 28 Febbraio 2026

Anche Bergamo ora ha il suo asteroide: si chiama «Latorredelsole»

BREMBATE SOPRA . L’ufficialità dall’Unione astronomica internazionale.

Angelo Monzani
Angelo Monzani

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Torre del Sole di Brembate Sopra
La Torre del Sole di Brembate Sopra

Dal 23 febbraio il territorio bergamasco ha un suo asteroide e si chiama «Latorredelsole», conquistato grazie al supporto continuo del Parco astronomico di Brembate Sopra al progetto «Prisma» per la ricerca di meteoriti.

Riconoscimento mondiale

A ufficializzarlo nel suo bollettino è stata l’Unione astronomica internazionale (Iau, con sede a Parigi in Francia) che ha denominato così l’asteroide «24047 1999TD6», scoperto nel 1999. «È un riconoscimento di livello mondiale – commentano dalla Torre del Sole –. L’assegnazione del nome non è un semplice omaggio, ma un prestigioso sigillo alla qualità della ricerca bergamasca. Fondata nel 1919, la Iau è l’unico ente globale autorizzato a battezzare i corpi celesti. Sebbene comete e asteroidi prendano solitamente il nome dai loro scopritori o dai telescopi che li individuano, l’impegno costante de La Torre del Sole ha convinto la comunità scientifica a fare un’eccezione per meriti sul campo. Il prestigioso riconoscimento nasce da anni di dedizione – informano dalla Torre del Sole –. Dal 2020, il Parco astronomico è di supporto continuo al progetto “Prisma” per la ricerca di meteoriti, progetto che ha a capo l’Istituto nazionale di astrofisica. Più recentemente, il team ha intensificato la collaborazione con la rete internazionale Iasc, analizzando i set fotografici dei più potenti telescopi al mondo: il Pan-Starrs di Maui, alle Hawaii, e il Catalina sky survey (Css)».

Tre chilometri di diametro

L’asteroide bergamasco «Latorredelsole» si trova nella fascia principale tra Marte e Giove. Ha un diametro di 3,752 km (una dimensione paragonabile, per i meno esperti, alla distanza che separa in linea d’aria lo stadio di Bergamo dal quartiere di Colognola); posizione, è costantemente monitorato dalla Nasa e i dati sulla sua orbita sono consultabili pubblicamente sul sito denominato «Small-Body Database Lookup», della Nasa. «Con questa importante dedica, Bergamo consolida il suo posto nella geografia dell’intero sistema solare – evidenziano ancora dall’Osservatorio brembatese –. Un masso spaziale che, da oggi, porta con sé l’orgoglio e la passione di un intero territorio dedicato alla scoperta dell’infinito»

