Ancora un incidente in largo Porta Nuova: ferito motociclista di 33 anni

Secondo incidente in poco più di un mese in largo Porta Nuova, in centro a Bergamo. Venerdì 27 febbraio, intorno alle 18.15, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto: ferito un 33enne, soccorso in codice giallo da un’ambulanza e trasportato alle cliniche Gavazzeni. Sul posto anche la Polizia locale. Le condizioni del motociclista non sarebbero gravi.

La moto e l’auto coinvolte nell’incidente in largo Porta Nuova Ancora da chiarire la dinamica precisa dello scontro: stando alle prime ricostruzioni degli agenti, il motociclista percorreva viale Papa Giovanni dalla stazione verso Città Alta. L’auto, proveniente da viale Roma, stava svoltando a sinistra verso via Camozzi. Inevitabile lo scontro nel cuore dell’incrocio di Porta Nuova. L’incidente, pur non grave, ha avuto ripercussioni sul traffico con lunghe code visto l’orario di punta del venerdì sera in centro città.