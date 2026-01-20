Non ce l’ha fatta, è morto in ospedale il pedone investito in Porta nuova giovedì scorso

Le sue condizioni erano parse subito disperate, giovedì 15 gennaio quando verso le 14.30 era stato investito da un’auto in Porta Nuova, di fronte ai Propilei . L’uomo, Francesco Benedetti di 60 anni, è spirato all’ospedale Papa Giovanni martedì 20 gennaio.

Subito dopo l’investimento aveva perso conoscenza ed era poi andato in arresto cardiaco. Su Benedetti era stato praticato il massaggio per diversi minuti ed era stato trasportato in condizioni critiche in ospedale.

La dinamica dell’incidente

Gli agenti della polizia locale, che hanno rilevato l’incidente, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Per farlo hanno esaminato i filmati delle telecamere del sistema di sorveglianza installate all’altezza dell’incrocio di Porta Nuova.