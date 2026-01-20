Cronaca / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026
Non ce l’ha fatta, è morto in ospedale il pedone investito in Porta nuova giovedì scorso
L’INCIDENTE. Dopo aver lottato tra la vita e la morte cinque giorni, Francesco Benedetti, è spirato all’ospedale Papa Giovanni martedì 20 gennaio.
Bergamo
Le sue condizioni erano parse subito disperate, giovedì 15 gennaio quando verso le 14.30 era stato investito da un’auto in Porta Nuova, di fronte ai Propilei . L’uomo, Francesco Benedetti di 60 anni, è spirato all’ospedale Papa Giovanni martedì 20 gennaio.
Subito dopo l’investimento aveva perso conoscenza ed era poi andato in arresto cardiaco. Su Benedetti era stato praticato il massaggio per diversi minuti ed era stato trasportato in condizioni critiche in ospedale.
La dinamica dell’incidente
Gli agenti della polizia locale, che hanno rilevato l’incidente, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Per farlo hanno esaminato i filmati delle telecamere del sistema di sorveglianza installate all’altezza dell’incrocio di Porta Nuova.
L’investimento è la conseguenza di una carambola generata dallo scontro fra due auto. La prima, una Fiat 500, su cui viaggiava una coppia di pensionati di Azzano San Paolo, proveniva da via Camozzi ed era diretta in via Tiraboschi, direzione Coin. La seconda, una Kia Sportage condotta da un 50enne, arrivava da via Roma e viaggiava in direzione viale Papa Giovanni, verso la stazione. Quest’ultima ha colpito la fiancata destra della Fiat 500, che ha ruotato su se stessa di 180° e ha colpito con la parte posteriore sinistra Benedetti che stava attraversando. Una delle vetture è passata con il rosso. L’esame dei filmati dovrà stabilire quale delle due.
© RIPRODUZIONE RISERVATA