Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 15 Gennaio 2026
in aggiornamento

Pedone 55enne investito in Porta Nuova a Bergamo: è gravissimo -Foto

L’INCIDENTE. L’investimento verso le 14.30 di giovedì 15 gennaio. Chiusa provvisoriamente via Tiraboschi da Porta Nuova al Coin.

I soccorsi e la polizia Locale in Porta Nuova a Bergamo sono intervenuti per soccorrere un pedone di 60 anni investito da un’auto all’incrocio. Le condizioni dell’uomo sono gravissime

Bergamo

Gravissimo incidente stradale a Bergamo in Largo Porta Nuova. Un pedone di 55 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.

Le sue condizioni sarebbero gravissime. Il 112 ha allertato un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’automedica. Il personale sanitario ha effettuato il massaggio cardiaco, l’uomo, infatti, era in arresto cardicircolatorio.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia Locale di Bergamo che hanno provveduto a chiudere via Tiraboschi al traffico per permettere ai soccorsi di operare.

A loro anche il compito di effettuare i rilievi e risalire alla dinamica di quanto accaduto.

