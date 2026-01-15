Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 15 Gennaio 2026
Pedone 55enne investito in Porta Nuova a Bergamo: è gravissimo -Foto
L’INCIDENTE. L’investimento verso le 14.30 di giovedì 15 gennaio. Chiusa provvisoriamente via Tiraboschi da Porta Nuova al Coin.
Bergamo
Gravissimo incidente stradale a Bergamo in Largo Porta Nuova. Un pedone di 55 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.
Le sue condizioni sarebbero gravissime. Il 112 ha allertato un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’automedica. Il personale sanitario ha effettuato il massaggio cardiaco, l’uomo, infatti, era in arresto cardicircolatorio.
Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia Locale di Bergamo che hanno provveduto a chiudere via Tiraboschi al traffico per permettere ai soccorsi di operare.
A loro anche il compito di effettuare i rilievi e risalire alla dinamica di quanto accaduto.
