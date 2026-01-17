Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 17 Gennaio 2026

Resta gravissimo il pedone investito in centro a Bergamo: al vaglio i filmati delle telecamere

L’INCIDENTE. Travolto dopo la carambola fra due auto: le immagini stabiliranno quale è passata con il semaforo rosso.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La scena dell’incidente
La scena dell’incidente

Resta in condizioni disperate il 60enne di Bergamo investito giovedì pomeriggio all’incrocio di Porta Nuova, di fronte ai Propilei (lato via Tiraboschi). L’uomo, che è ora ricoverato all’ospedale Papa Giovanni, subito dopo l’investimento aveva perso conoscenza ed era poi andato in arresto cardiaco. Solo il massaggio praticatogli da Massimiliano Manzoni, presidente dei tassisti di Bergamo nonché volontario della Croce Bianca, tra i primi ad accorrere, ha consentito di salvargli la vita. Le sue condizioni restano purtroppo comunque molto gravi e l’uomo è in pericolo di vita: è ricoverato in Terapia intensiva della Neurochirurgia dell’ospedale di Bergamo.

Intanto, gli agenti della polizia locale, che hanno rilevato l’incidente, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Per farlo hanno esaminato i filmati delle telecamere del sistema di sorveglianza installate all’altezza dell’incrocio di Porta Nuova.

Leggi anche

L’investimento è la conseguenza di una carambola generata dallo scontro fra due auto. La prima, una Fiat 500, su cui viaggiava una coppia di pensionati di Azzano San Paolo, proveniva da via Camozzi ed era diretta in via Tiraboschi, direzione Coin. La seconda, una Kia Sportage condotta da un 50enne, arrivava da via Roma e viaggiava in direzione viale Papa Giovanni, verso la stazione. Quest’ultima ha colpito la fiancata destra della Fiat 500, che ha ruotato su se stessa di 180° e ha colpito con la parte posteriore sinistra il pedone (che stava attraversando con il semaforo giallo). Una delle vetture è passata con il rosso. L’esame dei filmati stabilirà quale delle due.

