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Cronaca / Bergamo Città Sabato 15 Agosto 2026

Apparizione, Messe e cena da tutto esaurito sul sagrato di Santa Caterina

LE CELEBRAZIONI. Stanno per entrare nel vivo, nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina, le celebrazioni per il 424° anniversario dell’Apparizione, che avranno il culmine martedì 18 agosto con la Messa solenne del Vescovo Francesco Beschi e la processione serale per il borgo storico.

Lettura 1 min.
Carmelo Epis
Carmelo Epis Collaboratore

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Apparizione, Messe e cena da tutto esaurito sul sagrato di Santa Caterina
Martedì all’Addolorata la Messa col Vescovo per l’Apparizione

La festa dell’Apparizione, come da sempre è nota in città e provincia, affonda le radici in un evento prodigioso avvenuto a mezzogiorno del 18 agosto 1602: una stella apparsa nel cielo emanò tre raggi luminosi su un affresco dell’Addolorata da tempo deteriorato, posto sul muro di una casa, poi collocato in santuario, reintegrandolo nella bellezza originaria. L’allora Vescovo Giulio Oggioni (1977-91) lo eleva a santuario della città di Bergamo.

Il programma del 15

Questo il programma in Santuario (che resterà aperto continuativamente in questi giorni). Ferragosto, solennità dell’Assunta: Messe alle 9, 10, 11,15 e 19. Alle 17 Vespri della solennità. Alle 18,30 recita del Rosario dei Sette dolori di Maria.

Il programma del 16 e del 17

16 agosto: Messe alle 9, 10 e 11,15. Alle 15,30 recita del Rosario dei Sette dolori di Maria, seguita alle 16 dalla Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari. Alle 20 cena in piazza sul sagrato (non è più possibile prenotarsi perché i 350 posti sono già tutti esauriti). Lunedì, vigilia: Messe alle 7,30, 9 e 18,30 (presiede il vicario generale monsignor Davide Pelucchi). Alle 16 Vespri della vigilia. Alle 20,30, nei pressi di piazzale Goisis, esecuzione del corpo musicale di Palazzago, seguita alle 21 dallo spettacolo pirotecnico offerto dalla Società Atalanta (la strada dalla circonvallazione delle Valli fino all’intersezione con viale Giulio Cesare resterà chiusa al traffico). In questo giorno e nel successivo bancarelle dietro al Santuario.

Il programma del 18

Martedì 18 agosto, giorno della solennità dell’Apparizione: Messe alle 6, 7, 8, 9 (solenne, presiede il prevosto monsignor Pasquale Pezzoli) e 10,30 (solenne, presiede il prevosto emerito monsignor Andrea Paiocchi). Alle 10 omaggio floreale dei Vigili del fuoco alla colonna dell’Addolorata. Alle 12 recita dell’Angelus davanti alla venerata immagine. Alle 17,30 Messa solenne presieduta dal Vescovo Beschi (trasmessa in diretta sul nostro sito). Alle 20 Vespri, seguiti alle 20,30 dalla processione guidata dal Vescovo con tappa davanti all’Accademia Carrara.

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Francesco Beschi