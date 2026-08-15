Apparizione, Messe e cena da tutto esaurito sul sagrato di Santa Caterina

Il programma del 15

Il programma del 16 e del 17

16 agosto: Messe alle 9, 10 e 11,15. Alle 15,30 recita del Rosario dei Sette dolori di Maria, seguita alle 16 dalla Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari. Alle 20 cena in piazza sul sagrato (non è più possibile prenotarsi perché i 350 posti sono già tutti esauriti). Lunedì, vigilia: Messe alle 7,30, 9 e 18,30 (presiede il vicario generale monsignor Davide Pelucchi). Alle 16 Vespri della vigilia. Alle 20,30, nei pressi di piazzale Goisis, esecuzione del corpo musicale di Palazzago, seguita alle 21 dallo spettacolo pirotecnico offerto dalla Società Atalanta (la strada dalla circonvallazione delle Valli fino all’intersezione con viale Giulio Cesare resterà chiusa al traffico). In questo giorno e nel successivo bancarelle dietro al Santuario.