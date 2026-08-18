Apparizione: segui in diretta la Messa con il Vescovo Beschi da Santa Caterina
LA CELEBRAZIONE. Alle 17.30 è in programma la Messa solenne presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, che sarà possibile seguire in diretta sul sito de «L’Eco di Bergamo».Lettura meno di un minuto.
Si conclude oggi, martedì 18 agosto, la festa per il 424esimo anniversario dell’Apparizione al Santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina a Bergamo.
Alle 17.30 è in programma la Messa solenne presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, che sarà possibile seguire in diretta sul sito de «L’Eco di Bergamo».
Il Santuario resterà aperto per tutta la giornata. Le celebrazioni proseguiranno in serata: alle 20 i Vespri e, alle 20.30, la processione guidata dal Vescovo. Segui qui sul nostro sito la diretta della Messa dalle 17.30.
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