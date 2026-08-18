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Cronaca / Bergamo Città Martedì 18 Agosto 2026

Apparizione: segui in diretta la Messa con il Vescovo Beschi da Santa Caterina

LA CELEBRAZIONE. Alle 17.30 è in programma la Messa solenne presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, che sarà possibile seguire in diretta sul sito de «L’Eco di Bergamo».

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Redazione Web
Redazione Web

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Apparizione: segui in diretta la Messa con il Vescovo Beschi da Santa Caterina
La Messa con il Vescovo Francesco Beschi in Borgo Santa Caterina
(Foto di Colleoni)

Si conclude oggi, martedì 18 agosto, la festa per il 424esimo anniversario dell’Apparizione al Santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina a Bergamo.

Apparizione: segui in diretta la Messa con il Vescovo Beschi da Santa Caterina
Apparizione: segui in diretta la Messa con il Vescovo Beschi da Santa Caterina
Apparizione: segui in diretta la Messa con il Vescovo Beschi da Santa Caterina

Alle 17.30 è in programma la Messa solenne presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, che sarà possibile seguire in diretta sul sito de «L’Eco di Bergamo».

Il Santuario resterà aperto per tutta la giornata. Le celebrazioni proseguiranno in serata: alle 20 i Vespri e, alle 20.30, la processione guidata dal Vescovo. Segui qui sul nostro sito la diretta della Messa dalle 17.30.

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