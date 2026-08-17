Festa dell’Apparizione, lo spettacolo dei fuochi d’artificio - Foto
L’APPUNTAMENTO. In centinaia si sono dati appuntamento in piazzale Goisis per assistere ai fuochi da una postazione privilegiata.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Occhi puntati al cielo in Borgo Santa Caterina per i fuochi d’artificio alla vigilia del 424esimo anniversario dell’Apparizione dell’Addolorata. Uno spettacolo pirotecnico, offerto dall’Atalanta in collaborazione con la società La Quercia, accompagnato dall’esibizione del corpo musicale di Palazzago.
In centinaia si sono dati appuntamento in piazzale Goisis, anche con largo anticipo, per assistere ai fuochi da una postazione privilegiata. Le celebrazioni proseguono martedì 18 agosto, giorno della solennità dell’Apparizione: Messe alle 6, 7, 8, 9 (solenne, presiede il prevosto monsignor Pasquale Pezzoli) e 10,30 (solenne, presiede il prevosto emerito monsignor Andrea Paiocchi). Alle 10 omaggio floreale dei Vigili del fuoco alla colonna dell’Addolorata. Alle 12 recita dell’Angelus davanti alla venerata immagine. Alle 17,30 Messa solenne presieduta dal Vescovo Beschi (trasmessa in diretta sul nostro sito). Alle 20 Vespri, seguiti alle 20,30 dalla processione guidata dal Vescovo con tappa davanti all’Accademia Carrara.
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