Borgo Santa Caterina, in 400 alla cena sul sagrato. Lunedì sera lo spettacolo pirotecnico - Foto e video

Quasi 400 persone hanno partecipato domenica 16 agosto alla tradizionale cena sul sagrato del santuario di Borgo Santa Caterina, uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni per l’anniversario dell’Apparizione dell’Addolorata. L’evento, da giorni sold out, ha riunito abitanti del quartiere, famiglie provenienti dalla città, dalla provincia e anche da fuori Bergamo, insieme a diversi rappresentanti istituzionali .

La cena, organizzata grazie al lavoro di decine di volontari, rappresenta da sempre un momento di condivisione e di forte senso di comunità . Le celebrazioni per il 424esimo anniversario, iniziate l’8 agosto, proseguono ora lunedì 17 agosto con il concerto del Corpo musicale di Palazzago alle 20.30 nei pressi di piazzale Goisis e, alle 21, con i fuochi d’artificio offerti dall’Atalanta. Per motivi di sicurezza sono previste modifiche alla viabilità nella zona.

«Questo appuntamento ci permette di stare seduti vicini per trascorrere ore serene e condividere i valori della comunità. La conviviale rappresenta da sempre un momento importante per la nostra festa, tanto che sono in molti i cittadini che rientrano in anticipo dalle ferie per essere presenti»

Alla cena presenti anche numerosi rappresentanti istituzionali fra cui l’assessore comunale Ferruccio Rota, in rappresentanza della giunta, l’ex assessore Marco Brembilla, Alessandro Colletta per la provincia di Bergamo, il consigliere regionale Alberto Mazzoleni, il duca di piazza Pontida, Mario Morotti e la comandante della Polizia Locale di Bergamo, Monica Porta. «Ringraziamo tutti i partecipanti, visto che anche quest’anno sono andati subito esauriti i posti a disposizione per la tradizionale cena sul sagrato, che ha registrato quasi 400 adesioni – commentano soddisfatti mons. Pasquale Pezzoli, parroco di Borgo Santa Caterina, insieme ad Alessandro Invernici e Cesare Mainardi, rispettivamente presidente e vice del Comitato organizzatore dei festeggiamenti -. Questo appuntamento ci permette di stare seduti vicini per trascorrere ore serene e condividere i valori della comunità. La conviviale rappresenta da sempre un momento importante per la nostra festa, tanto che sono in molti i cittadini che rientrano in anticipo dalle ferie per essere presenti».