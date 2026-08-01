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Cronaca / Bergamo Città Sabato 01 Agosto 2026

Arketipos di Bergamo premiata nel Salento per la cultura del paesaggio

IL PREMIO. Il riconoscimento arriva dalla storica manifestazione salentina «L’Olio della Poesia» che ha scelto l’associazione bergamasca per il suo impegno con il Landscape Festival.

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Arketipos di Bergamo premiata nel Salento per la cultura del paesaggio
La premiazione di Arketipos nel Salento

Un premio al lavoro svolto per diffondere una nuova cultura del paesaggio. L’associazione Arketipos di Bergamo ha ricevuto il Premio Speciale sul Paesaggio nell’ambito della trentesima edizione de «L’Olio della Poesia», manifestazione culturale nata nel 1996 a Serrano, in provincia di Lecce, e diventata negli anni uno degli appuntamenti più longevi del Mezzogiorno.

Il riconoscimento valorizza l’impegno di Arketipos nella promozione del paesaggio come bene comune, spazio di relazione tra uomo e natura e elemento fondamentale per la qualità della vita. Un percorso portato avanti soprattutto attraverso il Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio, evento internazionale che da oltre dieci anni coinvolge progettisti, istituzioni, studiosi e cittadini sul tema della trasformazione e della cura dei luoghi.

«Questo riconoscimento ci ricorda che il paesaggio non è solo qualcosa progettato da architetti o paesaggisti – sottolinea Vittorio Rodeschini, presidente di Arketipos –. Molti dei paesaggi più memorabili del nostro Paese sono stati modellati nei secoli dalla mano degli agricoltori. Terrazzamenti, filari, uliveti e campi coltivati raccontano un’opera collettiva in cui natura, lavoro e cultura si sono intrecciati generazione dopo generazione».

La cerimonia di consegna si è tenuta il 30 luglio a Serrano, nell’ambito di «Affacci nel Borgo della Poesia», evento che celebra trent’anni di incontro tra poesia, olio, territorio e comunità. Il premio sottolinea la sintonia tra due esperienze che hanno saputo trasformare il paesaggio in un linguaggio capace di unire cultura, bellezza e partecipazione civile.

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Arte, cultura, intrattenimento
Vittorio Rodeschini
Associazione Bergamasca
Arketipos