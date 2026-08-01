Arketipos di Bergamo premiata nel Salento per la cultura del paesaggio

Un premio al lavoro svolto per diffondere una nuova cultura del paesaggio. L’associazione Arketipos di Bergamo ha ricevuto il Premio Speciale sul Paesaggio nell’ambito della trentesima edizione de «L’Olio della Poesia», manifestazione culturale nata nel 1996 a Serrano, in provincia di Lecce, e diventata negli anni uno degli appuntamenti più longevi del Mezzogiorno.

Il riconoscimento valorizza l’impegno di Arketipos nella promozione del paesaggio come bene comune, spazio di relazione tra uomo e natura e elemento fondamentale per la qualità della vita. Un percorso portato avanti soprattutto attraverso il Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio, evento internazionale che da oltre dieci anni coinvolge progettisti, istituzioni, studiosi e cittadini sul tema della trasformazione e della cura dei luoghi.

«Questo riconoscimento ci ricorda che il paesaggio non è solo qualcosa progettato da architetti o paesaggisti – sottolinea Vittorio Rodeschini, presidente di Arketipos –. Molti dei paesaggi più memorabili del nostro Paese sono stati modellati nei secoli dalla mano degli agricoltori. Terrazzamenti, filari, uliveti e campi coltivati raccontano un’opera collettiva in cui natura, lavoro e cultura si sono intrecciati generazione dopo generazione».