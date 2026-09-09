Arriva Italia, sciopero a Bergamo nel primo giorno di scuola

Stato di agitazione e quattro ore di sciopero nel primo giorno di scuola, che coinvolgerà tutti i depositi di Arriva Italia in provincia di Bergamo. La mobilitazione, lunedì 14 settembre dalle 8.30 alle 12.30, è stata indetta per la «rottura delle trattative per il contratto integrativo aziendale», fanno sapere Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.