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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 09 Settembre 2026

Arriva Italia, sciopero a Bergamo nel primo giorno di scuola

LA MOBILITAZIONE. Indetto per via della rottura delle trattative per il contratto integrativo aziendale, fanno sapere i sindacati.

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Redazione Web
Redazione Web
Arriva Italia, sciopero a Bergamo nel primo giorno di scuola

Stato di agitazione e quattro ore di sciopero nel primo giorno di scuola, che coinvolgerà tutti i depositi di Arriva Italia in provincia di Bergamo. La mobilitazione, lunedì 14 settembre dalle 8.30 alle 12.30, è stata indetta per la «rottura delle trattative per il contratto integrativo aziendale», fanno sapere Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

L’ultima offerta della società è stata giudicata «irricevibile» dai sindacati: «un premio di risultato di 400 euro complessivi in welfare, vincolato a parametri di presenza giudicati irraggiungibili». Accanto al nodo economico, quello delle condizioni lavorative: i sindacati segnalano «violazioni nella programmazione dei turni e nei tempi di preavviso stabiliti dal Ccnl, con un allungamento dei nastri lavorativi fino a 14 ore a fronte di un orario effettivo di 6 ore e mezza, oltre a stazionamenti improduttivi e prolungati lontano dalla residenza di servizio».

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