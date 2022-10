Arriva la pioggia al Nord, nel resto d’Italia sarà ancora estate

«La coda di una perturbazione atlantica interesserà il Nord Italia tra venerdì e sabato portando un po’ di preziosa pioggia, ma non per tutti ». Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Precipitazioni anche rilevanti (punte di oltre 40-50mm) interesseranno essenzialmente Alpi e Prealpi, in modo più occasionale invece Liguria e Pianura Padana, con anzi fenomeni probabilmente del tutto assenti su basso Veneto e a sud del Po. Non sarà certamente questo episodio a risollevare il deficit idrico, che ricordiamo è ancora notevole soprattutto sulle regioni di Nordovest, ma è comunque qualcosa in questo anno decisamente caldo e secco. Domenica variabilità con qualche piovasco possibile essenzialmente su Nordovest e Friuli Venezia Giulia».