Arriva la «stretta» in Città Alta, chiusura al traffico estesa al giovedì sera

Il D-day è arrivato. Anzi, il G-day, inteso come giovedì: da giovedì 7 luglio , infatti, Città Alta chiuderà al traffico anche il giovedì sera dalle 21 all’1 , come il venerdì, il sabato e la domenica (quando il divieto di accesso va dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). Per il primo mese, il giovedì, niente sanzioni dagli occhi elettronici , ma Vigili in azione con volantinaggio, per sensibilizzare sulla nuova stretta approvata dalla Giunta.