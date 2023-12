Arrivati 95 nuovi carabinieri, ora a Bergamo sono 900

Da lunedì 4 dicembre sono in servizio a Bergamo e provincia quasi cento nuovi carabinieri – per l’esattezza 95, tra cui anche tante donne – che sono giunti nella nostra provincia al termine dei percorsi di formazione e addestramento nazionale nelle scuole dell’Arma.

Un numero che va a incrementare il totale dei carabinieri in provincia di Bergamo a circa 900 militari, sparsi in tutto il territorio di città e provincia, grazie alla presenza così capillare delle sedi dell’Arma – soprattutto le stazioni – dalla Bassa alle Valli. Un dato, inoltre, tra i più alti degli ultimi anni per la nostra provincia, che fa il pari con il recente incremento del numero di agenti di polizia in servizio in questura e di Vigili del fuoco al comando provinciale e nei vari distaccamenti.

Il colonnello Salvatore Sauco, comandante provinciale dei carabinieri Nelle prossime ore il colonnello Salvatore Sauco, comandante provinciale dei carabinieri, incontrerà le nuove leve per un briefing informativo e organizzativo. Si tratta di militari usciti per l’appunto dalle scuole di formazione – nello specifico dai corsi 141 e 142 – e ora operativi per i loro primi incarichi sul territorio con il grado di carabiniere «semplice». Saranno operativi in tutta la provincia, a seconda delle necessità e delle eventuali carenze rispetto a quanto disposto in base al numero dei residenti dei vari territori: un gap che questo nuovo maxi rinforzo dovrebbe andare a sanare. I 95 nuovi carabinieri appartengono ai complessivi 931 che da ieri sono entrati in servizio in tutta la Lombardia, in forza in tutto a 460 tenenze e stazioni dell’Arma di tutte le 12 province della nostra regione.

La presentazione

Lunedì una piccola rappresentanza dei nuovi militari è stata presentata ufficialmente al Comando legione carabinieri di Milano. L’età media è piuttosto bassa e, come detto, sono numerose anche le donne che hanno deciso di intraprendere la carriera nell’Arma: a livello lombardo le donne carabiniere sono 233, un quarto del totale. La stessa Arma ieri ha fatto sapere, a livello regionale, che si tratta «di un aumento del personale fisiologico e già previsto».

Nel dettaglio, in Lombardia, alla provincia di Milano sono stati assegnati da lunedì 4 dicembre 274 militari (di cui 96 ai reparti del capoluogo regionale), 120 alla provincia Brescia, 48 a Como, 40 a Cremona, 31 a Lecco, 26 a Lodi, 46 a Mantova, 81 a Monza-Brianza, 60 a Pavia, 30 a Sondrio e 80 a Varese.