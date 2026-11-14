Ascensore, guasti a raffica: spesi 138mila euro in 5 anni

Il report del Comune

È quanto rilevato da uno specifico report elaborato dal servizio Edifici e Impianti del Comune e richiesto dall’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota. «Gli ascensori sono oggetto di manutenzione periodica e costante, ma il problema sono gli atti vandalici, che hanno un impatto notevole sia in termini di costi di riparazione sia di utilizzo degli impianti elevatori stessi, che in alcuni casi restano fuori servizio anche per settimane – afferma Rota –. Talvolta i danni vengono riparati in pochi giorni, altre volte la riattivazione richiede un periodo più lungo a causa delle tempistiche di fornitura delle componenti di ricambio. Come nel caso dell’ultimo episodio di fine ottobre, per il quale siamo in attesa dell’arrivo dei nuovi cristalli». Intanto quindi l’impianto è fermo.