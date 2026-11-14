Ascensore, guasti a raffica: spesi 138mila euro in 5 anni
PASSERELLA DI CAMPAGNOLA. Il report del Comune. Il 10% dei costi sostenuti a seguito di atti vandalici. L’assessore Rota: «Lo scarso senso civico si ripercuote sulla collettività».Lettura 1 min.
Ascensori bloccati a volte per pochi giorni, altre volte anche per settimane. A pesare sull’indisponibilità degli impianti elevatori della passerella di raccordo tra i quartieri della Malpensata e di Campagnola non ci sono solo gli interventi di manutenzione straordinaria, ma molto spesso gli atti vandalici.
Da febbraio 2022 a oggi sono più di 138mila euro i soldi spesi dal Comune per mettere mano ai due ascensori presenti nell’infrastruttura. Di questi, però, il 10% deriva da azioni di sistemazione in seguito ad atti di vandalismo.
Il report del Comune
È quanto rilevato da uno specifico report elaborato dal servizio Edifici e Impianti del Comune e richiesto dall’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota. «Gli ascensori sono oggetto di manutenzione periodica e costante, ma il problema sono gli atti vandalici, che hanno un impatto notevole sia in termini di costi di riparazione sia di utilizzo degli impianti elevatori stessi, che in alcuni casi restano fuori servizio anche per settimane – afferma Rota –. Talvolta i danni vengono riparati in pochi giorni, altre volte la riattivazione richiede un periodo più lungo a causa delle tempistiche di fornitura delle componenti di ricambio. Come nel caso dell’ultimo episodio di fine ottobre, per il quale siamo in attesa dell’arrivo dei nuovi cristalli». Intanto quindi l’impianto è fermo.
In cinque anni, secondo il report, sono stati 5 i casi di vandalismo agli ascensori, per un totale di quasi 14mila euro di danni. La restante parte delle risorse impiegate deriva invece da un lato dagli interventi di manutenzione periodica e programmata che ogni anno vengono effettuati dalla ditta incaricata (dal 2022 al 2026 sono costati circa 53mila euro); e dall’altra da operazioni straordinarie, il cui importo complessivo del quinquennio appena trascorso è di quasi 70mila euro – la fetta più grande della torta – e dovute soprattutto alla sostituzione di dispositivi e materiali meccanici.
«Più senso civico»
«Il messaggio che vogliamo trasmettere – sottolinea l’assessore – è che l’attenzione sugli ascensori è massima, ma vogliamo sensibilizzare sul fatto che comportamenti di scarso senso civico, per fortuna solo di poche persone, comportano molto spesso dei maggiori costi a carico della collettività».
Gli episodi vandalici, dice l’assessore, «sono in diminuzione ma ci sono». Al momento dei quattro ascensori pubblici gestiti dal Comune (due alla passerella di Malpensata-Campagnola, altrettanti al nuovo sovrappasso di Boccaleone) due sono fermi. Nel caso di quello della neo-passerella di Boccaleone, specifica Rota, «la nostra ditta è intervenuta e ha rilevato dei vizi di forma». Ora ad agire dovrà essere Rfi. «Speriamo intervengano quanto prima», conclude Rota.
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