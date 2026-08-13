Assunta, venerdì la Veglia e sabato 15 agosto la Messa con il Vescovo

Prosegue, nella Basilica di Santa Maria Maggiore , il Triduo in preparazione alla solennità dell’Assunta , che ricorre sabato 15 agosto, Ferragosto , con la Messa celebrata alle 11 dal Vescovo Francesco Beschi, a cui verrà dedicata una esecuzione musicale eseguita per la prima volta in assoluto. Questo il programma del Triduo da oggi -13 agosto - a venerdì 14 agosto: alle 9,30 Rosario, alle 10 Messa. Domani: alle 21 Veglia di preghiera aperta a tutta la città. «Si tratta – ricorda don Gilberto Sessantini, priore della Basilica – di un Ufficio Vigiliare che celebra l’Assunzione come Pasqua di Maria, mettendo così in piena luce l’intimo nesso che unisce la Pasqua di Cristo alla Pasqua del suo mistico Corpo, anticipata in Maria. Pio XII nel 1950 definì che “la beata Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”.

Il Concilio Vaticano II aggiunse: “perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, vincitore del peccato e della morte” (LG 59)». La Veglia si aprirà, come nel Sabato Santo, con la basilica avvolta nel buio. Quindi rito del Lucernario, Preconio della solennità, accensione delle candele dei fedeli e delle luci della Basilica, Ufficio delle letture, Cantici vigiliari, canto del Vangelo, omelia, canto del «Te Deum» e riti conclusivi. Sabato, Ferragosto, solennità dell’Assunta: alle 11 solenne Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Francesco Beschi (partecipa il Capitolo della Cattedrale, alla presenza delle autorità cittadine e della Mia-Opera di Misericordia maggiore).