Atalanta, chiusa con il tutto esaurito la campagna abbonamenti

Sold out rapido, come previsto: gli abbonamenti per l’Atalanta 2025/26 sono andati esauriti in poco più di un’ora. La vendita libera è scattata sabato 12 luglio alle 10 e prima dell’ora di pranzo era già finita: c’era solo un migliaio di tessere a disposizione, finite rapidamente. Sono dunque 15.300 gli abbonati per le diciannove gare interne del prossimo campionato (più l’ottavo di finale di Coppa Italia): di fatto confermato il dato dello scorso anno.

«In coda per l’Atalanta...» Iniziata nella mattinata di sabato 12 luglio la vendita libera degli abbonamenti. Bedolis

In coda tutta la notte

C’è chi non è stato accontentato ed era inevitabile: il numero delle richieste era nettamente superiore. Nella prima fase di prelazione avevano confermato il proprio posto in 14.233, quindi ieri sono stati messi in vendita giusto gli ultimi posti residui, pochissimi dei quali in Curva Nord. Consci del rischio di non riuscire a comprare un abbonamento, in tanti si sono accampati fuori dal Gewiss Stadium trascorrendo lì la notte precedente: qualcuno, addirittura, si sarebbe posizionato giovedì. Ci sono le foto dei tifosi seduti su sedie e sdraio, giornale in mano e frigoriferi con bibite fresche, per riuscire ad essere in prima fila all’apertura di ieri alle 10: in mattinata sono state in coda un paio di centinaia di persone. E dire che c’era la possibilità di acquistare l’abbonamento online o nelle ricevitorie, come hanno fatto in parecchi anche sabato 12 luglio.