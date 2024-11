Atalanta, conferme da Zingonia: l’infortunio di Lookman non è grave

L’infortunio di Lookman non è grave. L’attaccante dell’Atalanta ha saltato l’ultima partita della Nigeria a causa di un «pestone» subito in allenamento, ma già le notizie provenienti dall’Africa erano state confortanti: martedì 19 novembre si è ripresentato a Zingonia (così come altri due nazionali, Samardzic e Hien) ed è stato visitato dallo staff medico nerazzurro che ha confermato la non gravità dell’acciacco. È dunque abbastanza scontata la sua convocazione per il match Parma-Atalanta di sabato 23 novembre alle 20,45 al Tardini, ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa.