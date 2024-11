Atalanta, esauriti in poche ore i biglietti per la trasferta contro lo Young Boys

In meno di sei ore sono andati esauriti i circa 1.800 posti nel settore ospiti per Young Boys-Atalanta, sesta giornata della fase campionato della Champions League, in programma a Berna il prossimo 26 novembre. Un dato che certifica l’entusiasmo intorno alla squadra di Gasperini, reduce da sette vittorie nelle ultime otto partite giocate tra campionato e coppa.