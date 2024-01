Atalanta, Koopmeiners spera di recuperare per il match con la Lazio

Koopmeiners spera di rientrare con la Lazio. Martedì 30 gennaio ha lavorato in palestra, e verrà valutato quotidianamente: la decisione sarà presa in base al dolore. L’olandese settimana scorsa si era procurato una ferita al malleolo della caviglia sinistra per la quale si erano resi necessari dei punti di sutura, che ora sono da togliere: la data sarà decisa in base alla cicatrizzazione.

Lookman il 2 febbraio in Coppa d’Africa

Sarà comunque la sintomatologia che determinerà il suo recupero o meno per il match Atalanta-Lazio di domenica 4 febbraio, alle 18 al Gewiss Stadium. Chi sicuramente non ci sarà è Hien, alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale e impegnato con le terapie. Salterà quasi sicuramente il match con i capitolini anche Lookman: venerdì 2 febbraio alle 18 l’attaccante disputerà il quarto di finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria contro l’Angola, e se supererà il turno resterà in Costa d’Avorio. Ma anche in caso di eliminazione molto difficilmente riuscirebbe a rientrare in tempo. Non esclusa comunque la sua presenza in panchina.