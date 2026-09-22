Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 22 Settembre 2026

Atb e la transizione energetica: nuovo impianto fotovoltaico in via Monte Gleno

SOSTENIBILITÀ. L’azienda ha presentato i nuovi progetti in campo energetico, dal rinnovo del parco mezzi agli investimenti sulle infrastrutture.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Atb e la transizione energetica: nuovo impianto fotovoltaico in via Monte Gleno
Con l’e-Brt è stato sviluppato un progetto di fotovoltaico diffuso
(Foto di Bedolis)

In occasione della Settimana europea della mobilità, Atb ha presentato i progetti in corso per rendere il proprio sistema più efficiente e sostenibile, dall’evoluzione della flotta alla produzione di energia.

Per quanto riguarda i mezzi, oggi 159, di cui 28 a gasolio, 73 a metano e 46 elettrici, il percorso di rinnovamento proseguirà con l’ingresso in servizio di 26 nuovi autobus entro la fine del 2027. Parallelamente, Atb sta lavorando alla sostituzione delle batterie degli autobus elettrici Solaris Urbino, in strada dal 2018.

Gli investimenti sul fotovoltaico

La transizione coinvolge anche la produzione di energia per i mezzi elettrici: l’azienda ha sviluppato un progetto di fotovoltaico diffuso lungo il tracciato dell’e-Brt, con impianti nei depositi e presso pensiline e paline delle fermate, per produrre energia direttamente nei punti del sistema, sostenendo i consumi delle infrastrutture. Un ulteriore intervento riguarda il deposito di via Monte Gleno, dove si concentra l’88% dei consumi elettrici aziendali: è in previsione un nuovo impianto fotovoltaico con una potenza complessiva di circa 1 MWp, destinato a massimizzare l’autoconsumo locale dell’energia prodotta e a supportare anche la ricarica degli autobus elettrici. Tra i benefici attesi figurano un risparmio energetico indicato in 187 Tep (Tonnellata equivalente di petrolio) all’anno.

Un impegno, da parte di Atb, che si inserisce nel percorso del Climate city contract del Comune di Bergamo, che ha tra gli obiettivi di «favorire un cambiamento nelle abitudini di mobilità, rendendo il trasporto pubblico un’alternativa sempre più concreta all’utilizzo dell’auto privata e contribuendo così alla riduzione delle emissioni legate agli spostamenti», sottolinea l’azienda.

«Un investimento strategico»

«Il progetto fotovoltaico è un investimento strategico - ha commentato Enrico Felli, presidente di Atb - che si inserisce in un percorso più ampio di transizione energetica e di progressiva evoluzione del sistema aziendale. È un progetto che ho voluto fortemente, perché lo considero un passo concreto e coerente con la direzione che Atb ha scelto di intraprendere. Con un parco mezzi sempre più orientato verso l’elettrico, aumentare la capacità di autoprodurre e utilizzare direttamente l’energia significa rafforzare l’efficienza e la sostenibilità della nostra attività. In prospettiva, l’integrazione con sistemi di accumulo alimentati dalle batterie a fine ciclo potrà contribuire ulteriormente a ottimizzare la gestione dell’energia e della ricarica dei mezzi».

Federico Zamboni, direttore d’esercizio di Atb, ha sottolineato come il rinnovo della flotta e l’avvio dell’e-Brt rappresentino «due passaggi importanti nel percorso di transizione ecologica di Atb. A questo percorso si affianca il progetto E-Med, con lo studio sulla possibilità di dare una seconda vita alle batterie degli autobus elettrici. L’obiettivo è valorizzare le risorse disponibili e rendere sempre più efficiente e sostenibile la gestione dei nostri mezzi».

«Parallelamente, attraverso il progetto europeo Ce4ce, stiamo lavorando per integrare i principi dell’economia circolare nei processi aziendali, dagli acquisti alla manutenzione predittiva, con l’obiettivo di utilizzare le risorse in modo più efficiente», ha aggiunto Vito Pavone, dirigente dell’area mobilità, infrastruttura e tecnologia di Atb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Trasporto pubblico locale
Trasporti
Energia
Economia, affari e finanza
Energia rinnovabile
Ambiente
Vito Pavone
Enrico Felli
Federico Zamboni
Atb