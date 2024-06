Atb, modifiche ai percorsi delle linee 3, 6, 7 e 9 per i lavori in viale Giulio Cesare

Con la chiusura di viale Giulio Cesare a Bergamo per via dei cantieri che coinvolgeranno la zona stadio nelle varie fasi di lavoro estivo, Atb comunica che le linee 3, 6, 7 e 9 subiranno delle deviazioni temporanee di percorso delle linee Atb interessate dai cantieri stradali A2A, T2 e Gewiss Stadium.

Le modifiche

Fino a domenica 23 giugno

La linea 3 sarà deviata su via Ponte Pietra e via Tremana in entrambi i sensi di marcia.

Da lunedì 24 a domenica 30 giugno

Linea 3: in direzione Ostello da via del Lazzaretto percorrerà via Pietri, via dei Celestini, Piazzale Olimpiadi, via Ponte Pietra, via Tremana, viale Giulio Cesare, via Leonardo da Vinci e percorso regolare. Mentre in direzione Città alta da via Leonardo da Vinci percorrerà viale Giulio Cesare, via Tremana, via Bossi, via San Colombano, via Crocefisso, via Ruggeri da Stabello, via Buozzi e percorso regolare.

Linea 6: in direzione San Colombano percorrerà viale Giulio Cesare, via Pietri, via dei Celestini, Piazzale Olimpiadi, via Ponte Pietra, via Tremana, viale Giulio Cesare, via Leonardo da Vinci, viale Giulio Cesare dove verrà effettuato capolinea provvisorio (fermata nr. 436 - scuole). Mentre in direzione Azzano-Stezzano, da viale Giulio Cesare percorrerà via Tremana, via Bossi, via San Colombano, via Crocefisso, via Ruggeri da Stabello, via Baioni, via del Lazzaretto, viale Giulio Cesare, Piazzale Oberdan e percorso regolare.

Linea 7: effettua lo stesso percorso della linea 9 da viale Giulio Cesare, via del Lazzaretto e via Crescenzi in entrambi i sensi di marcia

Da lunedì 1 a domenica 7 luglio

Linea 3: in direzione Ostello da via del Lazzaretto percorrerà via Pietri, via dei Celestini, Piazzale Olimpiadi, via Ponte Pietra, via Tremana, viale Giulio Cesare, via Leonardo da Vinci e percorso regolare. Mentre in direzione Città alta da via Leonardo da Vinci percorrerà viale Giulio Cesare, via Tremana, via Bossi, via San Colombano, via Crocefisso, via Ruggeri da Stabello, via Buozzi e percorso regolare.

Linea 6: in direzione San Colombano percorrerà Piazzale Oberdan, via Santa Caterina, via Corridoni, via Legrenzi, viale Giulio Cesare, via Leonardo da Vinci, viale Giulio Cesare dove verrà effettuato capolinea provvisorio (fermata nr. 436 - scuole). Mentre in direzione Azzano-Stezzano, da viale Giulio Cesare percorrerà via Tremana, via Bossi, via San Colombano, via Crocefisso, via Ruggeri da Stabello, via Baioni, via N.Sauro, Piazzale Oberdan e percorso regolare.

Linea 9: effettua lo stesso percorso della linea 7 da via N. Sauro e via Baioni in entrambi i sensi di marcia.

Da lunedì 8 luglio al termine dei lavori

Linea 3: deviata su via Ponte Pietra e via Tremana in entrambi i sensi di marcia.

Linea 6: in direzione San Colombano percorrerà Piazzale Oberdan, via Santa Caterina, via Corridoni, via Legrenzi, viale Giulio Cesare, via Tremana, via Bossi e percorso regolare. Mentre in direzione Azzano-Stezzano percorso regolare.

Linea 9: effettua lo stesso percorso della linea 7 da via N. Sauro e via Baioni in direzione Sorisole/Almè. Mentre in direzione Curno/Mozzo percorso regolare.