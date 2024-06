Viale Giulio Cesare, un’estate di cantieri: tutte le modifiche alla viabilità

Conferenza stampa di presentazione, nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno, dei cantieri che interesseranno l’area di Viale Giulio Cesare durante l’estate. «Segnano l’inizio di un periodo intenso che durerà fino alla fine del 2026, per quanto riguarda i cantieri legati al PNRR, e che proseguirà anche oltre con altri grandi progetti», ha spiegato la sindaca Elena Carnevali.

«Un periodo da gestire - racconta - offrendo ai cittadini soluzioni di volta in volta necessarie, ma anche aiutandoli a guardare ai vantaggi che le opere portano alla vita di tutti. Cercheremo di mettere ogni strumento per offrire una comunicazione più ampia possibile, il dialogo aperto coi cittadini è fondamentale. Come la scelta di non modificare la tempistica di esecuzione dei tre cantieri, e quindi di mantenere la loro concomitanza, risponde alla volontà di concentrare il disagio nel minor tempo possibile».

I dettagli sui tre cantieri

La sindaca Elena Carnevali a fianco di Filippo Simonetti presidente Teb e due funzionari comunali Silvano Armellini e Paola Allegri. Dal 20 giugno al 31 agosto sarà chiuso il tratto di viale Giulio Cesare tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi, per permettere i lavori di adeguamento del tracciato della ex ferrovia della valle Brembana, dove passerà la linea tramviaria T2. Una volta aperto viale Giulio Cesare, i lavori proseguiranno nella parte sottostante senza disturbare il traffico stradale.

Dal 24 giugno al 5 luglio, viale Giulio Cesare sarà chiuso nel tratto tra via Pietri/via del Lazzaretto e nell’immissione di via largo dello Sport. Qui verranno predisposte e posizionate le americane dello stadio, in sostituzione delle torri faro oggi esistenti.

Dal 24 giugno al 31 agosto, invece, sarà il turno del cantiere A2A per il teleriscaldamento. In tre fasi. Dal 24 al 30 ci sarà la chiusura totale dell’ingresso e dell’uscita di via Nazario Sauro su piazzale Oberdan. Dall’1 al 7 luglio, la chiusura totale dell’ingresso e dell’uscita di viale Giulio Cesare su piazzale Oberdan. Dall’8 al 31 luglio, invece, sarà chiuso il senso di marcia in uscita di viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Oberdan e via del Lazzaretto; in questo tratto sarà garantito solamente l’ingresso in città in direzione piazzale Oberdan.

Per l’intero periodo sarà consentito il transito a tutti i veicoli in via Suardi, nel tratto compreso tra via Noli e l’intersezione con via F.lli Bronzetti, lungo la corsia preferenziale degli autobus per chi proviene dal centro in direzione della periferia.

Come cambia la viabilità

Fase 1: dal 24/06/2024 al 30/06/2024

Le modifiche alla viabilità Strade chiuse:

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Pietri/via del Lazzaretto e l’immissione di via largo dello Sport su viale Giulio Cesare

- via Nazario Sauro sia l’ingresso che l’uscita su piazzale Oberdan

Percorsi consigliati

In ingresso, verso il centro città

Da Monterosso / Circonvallazione: viale Giulio Cesare – svolta a sinistra in via Legrenzi – svolta a destra in Via Corridoni – via Suardi – via Frizzoni

Da Valtesse S. Antonio - Ponteranica: Nodo Pontesecco - via Ruggeri da Stabello – via Baioni – svolta a sinistra in via Lazzaretto – svolta a destra in viale Giulio Cesare – p.le Oberdan – via Cesare Battisti

Da Valtesse S. Colombano - Conca Fiorita: via Tremana – via Ponte Pietra – svolta a destra in piazzale Olimpiadi/via Fossoli – svolta a sinistra in via Marzabotto – svolta a sinistra via Lazzaretto – svolta a destra su viale Giulio Cesare – p.le Oberdan via Cesare Battisti

In uscita, verso Ponteranica/Monterosso

Da via Frizzoni verso Monterosso/Circonvallazione: Torre del Galgario – via Suardi – via Corridoni – via Legrenzi – viale Giulio Cesare – Circonvallazione/rotatoria Monterosso

Da via Verdi verso Valtesse/Ponteranica: via San Giovanni – via Cesare Battisti – viale Giulio Cesare – svolta a sinistra in via Lazzaretto – svolta a destra su via Baioni – via Ruggeri da Stabello – nodo Pontesecco

Da via Cesare Battisti verso Conca Fiorita/Valtesse S. Colombano: p.le Oberdan – viale Giulio Cesare – via Pietri - via Celestini – Largo dello Sport – Piazzale Olimpiadi – via Ponte Pietra – via Tremana

Fase 2: dal 01/07/2024 al 07/07/2024

Le modifiche alla viabilità Strade chiuse

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Pietri/via del Lazzaretto e l’immissione di via largo dello Sport su viale Giulio Cesare (fino al 05/07)

- viale Giulio Cesare sia l’ingresso che l’uscita su piazzale Oberdan

Percorsi consigliati

In ingresso, verso il centro città

Da Monterosso / Circonvallazione: viale Giulio Cesare – svolta a sinistra in via Legrenzi – svolta a destra in via Corridoni – via Suardi – via Frizzoni

Da Valtesse S. Antonio - Ponteranica: Nodo Pontesecco – via Ruggeri da Stabello – via Baioni – via Nazario Sauro – Piazzale Oberdan – via Cesare Battisti

Da Valtesse S. Colombano - Conca Fiorita: via Tremana – via Ponte Pietra – svolta a destra in piazzale Olimpiadi/via Fossoli – svolta a sinistra in via Marzabotto – svolta a destra via Lazzaretto – svolta a sinistra su via Baioni – via Nazario Sauro - Piazzale Oberdan - via Cesare Battisti

In uscita, verso Ponteranica/Monterosso:

Da via Frizzoni verso Monterosso/Circonvallazione: Torre del Galgario – via Suardi – via Corridoni – via Legrenzi – viale Giulio Cesare – Circonvallazione/Rotatoria Monterosso

Da via Verdi verso Valtesse/Ponteranica: via San Giovanni – via Cesare Battisti – via Nazario Sauro – via Baioni – via Ruggeri da Stabello – nodo Pontesecco

Da via Cesare Battisti verso Conca Fiorita/Valtesse: p.le Oberdan – via Nazario Sauro – svolta a destra in via Lazzaretto – via Pietri - via Celestini – Largo dello Sport – Piazzale Olimpiadi – via Ponte Pietra – via Tremana

Fase 3: dal 08/07/2024 al 31/08/2024

Le modifiche alla viabilità Strade chiuse

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi

- chiusura del senso di marcia in uscita di viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Oberdan e via del Lazzaretto; in tale tratto sarà garantito solamente l’ingresso in città in direzione piazzale Oberdan

Percorsi consigliati

In ingresso, verso il centro città

Da Monterosso /Circonvallazione: viale Giulio Cesare – svolta a sinistra in via Legrenzi – svolta a destra in Via Corridoni – via Suardi – via Frizzoni

Da Valtesse S. Antonio - Ponteranica: Nodo Pontesecco – via Ruggeri da Stabello – via Baioni – via Nazario Sauro – Piazzale Oberdan – via Cesare Battisti

Da Valtesse S. Colombano - Conca Fiorita: via Tremana – via Ponte Pietra – viale Giulio Cesare – Piazzale Oberdan - via Cesare Battisti - centro

In uscita, verso Ponteranica/Monterosso

Da via Frizzoni verso Monterosso/Circonvallazione: Torre del Galgario – via Suardi – via Corridoni – via Legrenzi – viale Giulio Cesare – Circonvallazione/Rotatoria Monterosso

Da via Verdi verso Valtesse/Ponteranica: via San Giovanni – via Cesare Battisti – via Nazario Sauro – via Baioni – via Ruggeri da Stabello – nodo Pontesecco