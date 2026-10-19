Auto attraversa il passaggio a livello e danneggia le sbarre a Boccaleone- Foto

Incidente nella mattinata di l unedì 16 ottobre a Bergamo in via Pizzo Recastello nel quartiere di Boccaleone , un’auto è entrata nell’attraversamento dei binari mentre il semaforo rosso lampeggiava e le b arre del passaggio a livello si stavano abbassando .

Una manovra che fortunatamente non ha causato feriti, ma danni materiali alle sbarre. Una danneggiata, l’altra da sostituire completamente. Gli operai di Rfi si sono messi subito al lavoro e già alle 10.45 il passaggio a livello era stato riparato ed è tornato perfettamente funzionante.