Auto attraversa il passaggio a livello e danneggia le sbarre a Boccaleone- Foto
L’INCIDENTE. Lunedì 19 ottobre verso le 8.15 un’auto ha attraversato mentre si abbassano le sbarre.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Incidente nella mattinata di lunedì 16 ottobre a Bergamo in via Pizzo Recastello nel quartiere di Boccaleone, un’auto è entrata nell’attraversamento dei binari mentre il semaforo rosso lampeggiava e le barre del passaggio a livello si stavano abbassando.
Una manovra che fortunatamente non ha causato feriti, ma danni materiali alle sbarre. Una danneggiata, l’altra da sostituire completamente. Gli operai di Rfi si sono messi subito al lavoro e già alle 10.45 il passaggio a livello era stato riparato ed è tornato perfettamente funzionante.
Nel frattempo c’è stato qualche rallentamento sulla linea ferroviaria, ma nulla che abbia compromesso la circolazione.
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