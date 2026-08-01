Auto in fiamme in piazza Sant’Anna: conducente salvata dall’allarme di un ciclista - Foto

Attimi di grande apprensione nella mattinata di sabato 1 agosto nei pressi di Piazza Sant’Anna , dove un’automobile ha improvvisamente preso fuoco mentre era in circolazione . Dalle prime informazioni pare che la conducente stava percorrendo la via alla guida della propria vettura, provenendo da via Ghislandi a Bergamo. Un ciclista che viaggiava subito dietro di lei si è accorto per primo del pericolo imminente, notando delle vistose scintille sprigionarsi dalla parte inferiore dell’abitacolo.

L’allarme lanciato da un ciclista

Il testimone ha reagito con prontezza, segnalando immediatamente il pericolo alla donna e intimandole di arrestare la marcia. L’automobilista è riuscita a accostare e a scendere rapidamente dal mezzo. L’intervento dei soccorsi. I Vigili del Fuoco, allertati subito dai passanti, sono giunti sul posto con una squadra. I pompieri hanno domato il rogo in breve tempo e messo in sicurezza l’area della piazza. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati, ma solo un grande spavento e disagi al traffico locale durante le operazioni di spegnimento.