Autostrada A4, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio chiude il casello di Grumello
VIABILITÀ. Stop al traffico necessario per lavori di manutenzione ai pali luce.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Dalle 21 di venerdì 24 alle 5 di sabato 25 luglio chiude il casello di Grumello sull’autostrada A4, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di manutenzione ai pali luce.
In alternativa, in entrata verso Milano si consiglia di utilizzare il casello di Seriate, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano quello di Ponte Oglio.
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