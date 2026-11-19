Bergamo si prepara a tingersi di rosso per il ritorno di Babbo Running, la corsa-camminata natalizia che domenica 20 dicembre 2026 porterà in città tanti partecipanti vestiti da Babbo Natale. L’iniziativa, giunta alla 16esima edizione, unisce sport, divertimento e spirito natalizio, coinvolgendo famiglie, gruppi di amici e persone di tutte le età.

Babbo Running 2026, cinque tappe in Lombardia

La tappa bergamasca chiuderà il tour lombardo della manifestazione, che prenderà il via il 6 dicembre a Busto Garolfo, per poi raggiungere Milano il 12 dicembre, Brescia e Rho il 13 dicembre. L’obiettivo è trasformare le strade cittadine in una grande festa a cielo aperto, tra costumi natalizi, sorrisi e voglia di stare insieme.

Come iscriversi alla Babbo Running

Anche quest’anno sarà possibile partecipare alla Virtual Edition, dall’8 al 24 dicembre, scegliendo liberamente dove e quando correre o camminare. Gli iscritti riceveranno a domicilio il kit ufficiale della manifestazione. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.babborunning.it, dove è possibile trovare le informazioni per partecipare all’evento.