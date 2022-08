Bagnante bergamasca salva un uomo in difficoltà

C’è anche una turista bergamasca tra i bagnanti che sabato 6 agosto hanno tratto in salvo un uomo in difficoltà nel mare di Lido degli Scacchi, in provincia di Ferrara. Lo riporta «Il Resto del Carlino». L’episodio alle 9 del mattino, prima dell’inizio del servizio di sorveglianza in mare che inizia alle 9,30. L’uomo si trovava in acqua disteso su un materassino gonfiabile e si è addormentato. All’improvviso, la corrente lo ha portato al largo . L’uomo si è svegliato di soprassalto con un crampo alla gamba, è caduto dal materassino e rischiava di affogare.