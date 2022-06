Bambina azzannata da un pitbull: operata al viso al «Papa Giovanni»

Si è avvicinata ai cuccioli che il pitbull del fratello aveva appena dato alla luce, quando il cane si è avventato su di lei morsicandola in faccia . Vittima della furia dell’animale, una bambina di 7 anni di origini marocchine residente a Cantù, in provincia di Como. La piccola è stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio di giovedì 16 giugno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove venerdì mattina è stata operata dal dottor Antonino Cassisi, primario della Chirurgia Maxillo-facciale, e dai medici della sua équipe. La bimba non è in pericolo di vita, ma è ricoverata in Terapia intensiva all’ospedale di Bergamo, dove sarà trattenuta qualche giorno sotto sedazione, prima di essere risvegliata .