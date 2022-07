Bando bis per reclutare nuovi medici di base: in provincia le sedi vacanti sono 105

AAA cercasi (ancora) medici di base per la provincia di Bergamo. I precedenti non sono confortanti, ma Regione e Ats ci riprovano. Annunciato qualche settimana fa dal direttore generale dell’Ats Massimo Giupponi in un incontro con i residenti di Città alta, è stato pubblicato nei giorni scorsi un bando regionale per andare a caccia dei medici di medicina generale che occorrono alla nostra provincia per coprire 105 sedi vacanti. Sono migliaia i residenti che in Bergamasca aspettano da tempo un nuovo medico di base, soprattutto nelle aree interne (e dunque meno appetibili) della provincia.