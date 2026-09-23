Bassa Bergamasca, accoltella l’ex compagna davanti al figlio. Lui arrestato, la donna è gravissima

Il suo ex compagno, marocchino di 31 anni, dopo il fatto si era inizialmente allontanato dall’abitazione, ma è stato rintracciato poco lontano dai carabinieri di Urgnano, ancora sporco del sangue della madre di suo figlio. Arrestato con l’accusa di tentato omicidio, non ha fatto resistenza durante l’arresto e già nell’immediatezza ha ammesso i fatti . Così come nel pomeriggio di martedì 22 settembre, durante l’interrogatorio di convalida in carcere, anche davanti al giudice delle indagini preliminari l’uomo non ha negato i fatti. Ha però cercato, seppur confusamente, di dare una sua «spiegazione» nella ricostruzione dell’accaduto. E si è scusato. La Procura, che contesta il tentato omicidio, ha chiesto la convalida con la custodia in carcere. Il giudice si è riservato sulla misura da applicare.

L’aggressione

Il 31enne, già destinatario di un divieto di avvicinamento al figlio e all’abitazione, disposto dal Tribunale dei minori, la notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre è arrivato nella casa dove l’ex compagna abita con il bambino. Armato di una lama appuntita, ricavata da un paio di forbici, ha colpito più volte la 35enne, ferendola al collo, al torace e alle braccia (d’istinto, si è protetta con le braccia nel tentativo di difendersi). Una violenta aggressione, davanti al figlio di appena quattro anni. Le grida, il trambusto, risuonati nella notte, hanno fortunatamente attirato l’attenzione di altri residenti del palazzo. E uno di loro è riuscito a prendere il piccolo e portarlo nel proprio appartamento (il bambino è stato successivamente affidato ai nonni materni). Sono stati prontamente allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna stesa a terra, mentre gli operatori sanitari erano impegnati nell’intervento di soccorso. La 35enne è stata quindi portata, in ambulanza, in codice giallo al «Papa Giovanni». Le sue condizioni si sono aggravate al punto da essere valutata in pericolo di vita, ed è stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. In quegli stessi momenti, i militari intervenuti sul luogo dell’aggressione hanno iniziato le ricerche del responsabile. Il 31enne si era allontanato a piedi dalla casa dell’ex compagna, ed è stato rintracciato in breve tempo, poco distante. Qui è stato trovato seduto, con le mani ancora sporche di sangue, ma senza avere alcuna lesione. Quando ha visto i militari, non ha opposto resistenza, ma ha ammesso i fatti.