Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

Benessere nei parchi: a novembre le immersioni forestali si spostano al Parco Suardi

GLI INCONTRI. Dopo il successo di ottobre al Parco Marenzi, il percorso di benessere nei parchi prosegue anche nel mese di novembre, trasferendosi al Parco Suardi.

Il Parco Suardi a Bergamo
Il Parco Suardi a Bergamo

Bergamo

L’iniziativa, promossa dall’associazione Nume del Bosco in collaborazione con Legambiente, propone ogni mercoledì – il 5, 12, 19 e 26 novembre – un’ora di immersione forestale guidata, dalle 13 alle 14.

L’attività si terrà all’interno del Parco Suardi, recentemente ampliato con l’apertura dell’area degli Orti di San Tomaso. Un luogo ideale per riconnettersi con la natura e dedicarsi al proprio benessere psicofisico, nel cuore della città.

«L’obiettivo è rendere i parchi sempre più vissuti, portando attività di qualità a servizio della cittadinanza»

«Questa iniziativa, avviata lo scorso mese grazie a una convenzione con Legambiente, sta riscuotendo un ottimo riscontro in termini di partecipazione – dichiara l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini. – Le immersioni forestali permettono di scoprire i parchi cittadini sotto una nuova luce, valorizzando la dimensione naturale e il loro potenziale rigenerativo. L’obiettivo è rendere i parchi sempre più vissuti, portando attività di qualità a servizio della cittadinanza».

Cosa sapere

L’esperienza è aperta a tutti e non richiede alcuna preparazione specifica: basta indossare abbigliamento comodo e, se lo si desidera, portare con sé un tappetino per sedersi.

Il Forest Bathing

Ispirata alla pratica giapponese del Forest Bathing, l’immersione forestale è sempre più diffusa anche in Italia, grazie ai suoi benefici comprovati: riduzione della pressione sanguigna e dei livelli di cortisolo, rafforzamento del sistema immunitario, diminuzione dell’ansia, miglioramento del sonno, della concentrazione e della memoria.
Il ritrovo è previsto al chiosco bar del Parco Suardi, ogni mercoledì alle ore 13. Per informazioni e prenotazioni: 346 2188655.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ambiente
natura
Risorse naturali
Salute
Forma fisica
Tempo libero
Turismo
Oriana Ruzzini
Nume del Bosco
legambiente