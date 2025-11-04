Benessere nei parchi: a novembre le immersioni forestali si spostano al Parco Suardi

L’iniziativa, promossa dall’associazione Nume del Bosco in collaborazione con Legambiente, propone ogni mercoledì – il 5, 12, 19 e 26 novembre – un’ora di immersione forestale guidata, dalle 13 alle 14.

L’attività si terrà all’interno del Parco Suardi, recentemente ampliato con l’apertura dell’area degli Orti di San Tomaso. Un luogo ideale per riconnettersi con la natura e dedicarsi al proprio benessere psicofisico, nel cuore della città.

«L’obiettivo è rendere i parchi sempre più vissuti, portando attività di qualità a servizio della cittadinanza» «Questa iniziativa, avviata lo scorso mese grazie a una convenzione con Legambiente, sta riscuotendo un ottimo riscontro in termini di partecipazione – dichiara l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini. – Le immersioni forestali permettono di scoprire i parchi cittadini sotto una nuova luce, valorizzando la dimensione naturale e il loro potenziale rigenerativo. L’obiettivo è rendere i parchi sempre più vissuti, portando attività di qualità a servizio della cittadinanza».

Cosa sapere

L’esperienza è aperta a tutti e non richiede alcuna preparazione specifica: basta indossare abbigliamento comodo e, se lo si desidera, portare con sé un tappetino per sedersi.

Il Forest Bathing