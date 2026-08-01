Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 01 Agosto 2026

Bergamo, 1.940 nuove piante per riqualificare le aiuole del centro città

IL VERDE PUBBLICO. Ultimato il restyling delle aiuole di viale Papa Giovanni XXIII, via Locatelli e via Mario Lupo in Città Alta.

Lettura 1 min.
Bergamo, 1.940 nuove piante per riqualificare le aiuole del centro città
Le piantumazioni in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo

Centinaia di nuove piante arbustive ed erbacee da fiore sono state messe a dimora nelle aiuole di tre vie molto frequentate della città: viale Papa Giovanni XXIII, nel tratto più prossimo alla stazione, lato L’Eco di Bergamo; via Locatelli e via Mario Lupo, proseguimento di Piazza Angelini sede dell’iconico Lavatoio. Tre ambiti di intervento particolarmente significativi che hanno visto la realizzazione di 475 metri quadri di aiuole rialzate con la messa a dimora di 1940 piante perenni e arbusti.

Il costo dell’intervento, realizzato dall’Impresa Paulonia, che ha operato nelle tre sedi da aprile a luglio, è pari a 40mila euro, importo comprensivo di bagnature, scerbature e manutenzione per un anno.

In viale Papa Giovanni

In viale Papa Giovanni sono state messe a dimora 850 piante su una superficie di 225 metri quadri. Una bandella di plastica riciclata colore testa di moro di 185 metri accoglie una pacciamatura di cippato e terriccio in cui sono state piantate 400 salvie microphylla «Royal Bumble» e Salvia greggii «Blue Note», che in queste settimane sono già fiorite con le tonalità caratteristiche del rosso e blu, oltre a 450 euforbie.

Bergamo, 1.940 nuove piante per riqualificare le aiuole del centro città
Via Locatelli
Bergamo, 1.940 nuove piante per riqualificare le aiuole del centro città
Viale Papa Giovanni a Bergamo

In via Locatelli l’aiuola è estesa per 160 metri quadri e, anche in questo caso, si è provveduto a un rialzo con una bandella lunga 230 metri che ha consentito l’aggiunta di nuovo terriccio. Sono state scelte specie da ombra e mezz’ombra, 640 piante in cui la specie prevalente è la Reinekea carnea (360 piante), ma anche Bergenia (80 piante), 30 felci Matteuccia struthiopteris, 40 anemoni e 30 aster. In alcuni tratti, è stata fatta un’integrazione di specie arbustive tra le Mahonie esistenti: 25 Hydrangea «Lime Light» (ortensie), 30 Sarcococca confusa, Astilbe, e Dicentra.

Bergamo, 1.940 nuove piante per riqualificare le aiuole del centro città
In via Lupo
Bergamo, 1.940 nuove piante per riqualificare le aiuole del centro città

In Città Alta

Anche per l’aiuola in Città Alta, in via Mario Lupo, sono state scelte specie da mezz’ombra e sole: Pennisetum, Geranium, Liriope. Sono 450 piante per 90 metri quadri di intervento: di fronte al Lavatoio si è optato per una bandella in corten di 40m e pacciamatura in cippato. «Un intervento di pregio, che dona colore e biodiversità allo spazio urbano. Le tre aiuole necessitavano di un restyling, molto richiesto dai residenti, abbiamo quindi optato per piante fiorite perenni, erbacee particolarmente amate dagli insetti impollinatori, che portano la natura in città. L’invito è ad averne cura: non abbandonare mozziconi e rifiuti nelle aiuole, non portare i cani a fare i propri bisogni tra le piantine. Se vogliamo vivere in una città pulita, curata e fiorita è necessaria la collaborazione di tutti. Un ringraziamento al Servizio Verde pubblico, e in particolare alla nostra agronoma Beatrice Rivolta, per la cura nella progettazione di questi spazi verdi di pregio storico, paesaggistico ed ecosistemico» dichiara Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, ambiente e verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica ambientale
Istruzione
Ambiente
Enti locali
Politica
Beatrice Rivolta
Oriana Ruzzini
Blue Note