Bergamo, 1.940 nuove piante per riqualificare le aiuole del centro città

Centinaia di nuove piante arbustive ed erbacee da fiore sono state messe a dimora nelle aiuole di tre vie molto frequentate della città: viale Papa Giovanni XXIII, nel tratto più prossimo alla stazione, lato L’Eco di Bergamo; via Locatelli e via Mario Lupo, proseguimento di Piazza Angelini sede dell’iconico Lavatoio. Tre ambiti di intervento particolarmente significativi che hanno visto la realizzazione di 475 metri quadri di aiuole rialzate con la messa a dimora di 1940 piante perenni e arbusti.

Il costo dell’intervento, realizzato dall’Impresa Paulonia, che ha operato nelle tre sedi da aprile a luglio, è pari a 40mila euro, importo comprensivo di bagnature, scerbature e manutenzione per un anno.

In viale Papa Giovanni

In viale Papa Giovanni sono state messe a dimora 850 piante su una superficie di 225 metri quadri. Una bandella di plastica riciclata colore testa di moro di 185 metri accoglie una pacciamatura di cippato e terriccio in cui sono state piantate 400 salvie microphylla «Royal Bumble» e Salvia greggii «Blue Note», che in queste settimane sono già fiorite con le tonalità caratteristiche del rosso e blu, oltre a 450 euforbie.

Via Locatelli Viale Papa Giovanni a Bergamo

In via Locatelli l’aiuola è estesa per 160 metri quadri e, anche in questo caso, si è provveduto a un rialzo con una bandella lunga 230 metri che ha consentito l’aggiunta di nuovo terriccio. Sono state scelte specie da ombra e mezz’ombra, 640 piante in cui la specie prevalente è la Reinekea carnea (360 piante), ma anche Bergenia (80 piante), 30 felci Matteuccia struthiopteris, 40 anemoni e 30 aster. In alcuni tratti, è stata fatta un’integrazione di specie arbustive tra le Mahonie esistenti: 25 Hydrangea «Lime Light» (ortensie), 30 Sarcococca confusa, Astilbe, e Dicentra.

In via Lupo

In Città Alta