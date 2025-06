Bergamo 1991, ingaggiata l’opposta tedesca Weske. La squadra è ormai fatta

Il Volley Bergamo 1991 ha sostanzialmente completato l’organico in vista della nuova stagione raggiungendo l’accordo per l’ingaggio dell’opposto Emilia Weske. Tedesca, nata a Munster il 26 marzo del 2001, è in Italia dalla passata stagione, a Trento (Serie A2), ma ha mosso i primi passi nel volley nella Bundesliga con il Potsdam per due stagioni, per poi trasferirsi, a 19 anni, negli Stati Uniti: per cinque anni ha giocato nei college americani, prima nella University of Southern California, fino al 2023, e poi nella Rice University of Houston. La nazionale tedesca sarà agli ordini di Carlo Parisi per la stagione 2025/26 e si unirà alla squadra dopo gli impegni nella Nations League e nei Mondiali a cui parteciperà con la Germania.