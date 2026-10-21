Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 21 Ottobre 2026

Bergamo, 25,6mila euro di multe non pagate: il Comune fa ricorso

IL FATTO. Un cittadino contesta 28 cartelle esattoriali per multe non pagate, per un totale di oltre 25mila euro. Il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, 25,6mila euro di multe non pagate: il Comune fa ricorso
La facciata di Palazzo Frizzoni

In tutto 28 cartelle inerenti al mancato pagamento di verbali per violazioni del Codice della strada per un valore di 25.699,49 euro. Questo il debito maturato nei confronti del Comune da un cittadino che non ha intenzione di pagare il dovuto (le multe sono più di 28, ogni cartella raggruppa più verbali). Con un ricorso notificato al Comune davanti al Giudice di pace il privato ha chiesto l’annullamento dell’avviso di intimazione di pagamento, nell’ambito di un procedimento di oltre 140mila euro (che comprende cartelle relative ad accertamenti in capo ad altri soggetti).

La Giunta ha deciso di costituirsi nella causa rigettando così la richiesta: «Riteniamo - spiega l’assessore Claudia Lenzini - che sussista l’interesse del Comune alla costituzione in giudizio sulla base delle argomentazioni che saranno sviluppate nelle memorie difensive in corso di predisposizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Enti locali
Politica
Claudia Lenzini