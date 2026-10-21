Bergamo, 25,6mila euro di multe non pagate: il Comune fa ricorso

In tutto 28 cartelle inerenti al mancato pagamento di verbali per violazioni del Codice della strada per un valore di 25.699,49 euro. Questo il debito maturato nei confronti del Comune da un cittadino che non ha intenzione di pagare il dovuto (le multe sono più di 28, ogni cartella raggruppa più verbali). Con un ricorso notificato al Comune davanti al Giudice di pace il privato ha chiesto l’annullamento dell’avviso di intimazione di pagamento, nell’ambito di un procedimento di oltre 140mila euro (che comprende cartelle relative ad accertamenti in capo ad altri soggetti).