Bergamo, 25,6mila euro di multe non pagate: il Comune fa ricorso
IL FATTO. Un cittadino contesta 28 cartelle esattoriali per multe non pagate, per un totale di oltre 25mila euro. Il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni.Lettura meno di un minuto.
In tutto 28 cartelle inerenti al mancato pagamento di verbali per violazioni del Codice della strada per un valore di 25.699,49 euro. Questo il debito maturato nei confronti del Comune da un cittadino che non ha intenzione di pagare il dovuto (le multe sono più di 28, ogni cartella raggruppa più verbali). Con un ricorso notificato al Comune davanti al Giudice di pace il privato ha chiesto l’annullamento dell’avviso di intimazione di pagamento, nell’ambito di un procedimento di oltre 140mila euro (che comprende cartelle relative ad accertamenti in capo ad altri soggetti).
La Giunta ha deciso di costituirsi nella causa rigettando così la richiesta: «Riteniamo - spiega l’assessore Claudia Lenzini - che sussista l’interesse del Comune alla costituzione in giudizio sulla base delle argomentazioni che saranno sviluppate nelle memorie difensive in corso di predisposizione».
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