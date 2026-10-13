Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 13 Ottobre 2026

Bergamo, accensione del riscaldamento posticipata al 22 ottobre: limiti e deroghe

L’ORDINANZA. Lo ha deciso il Comune per contenere i consumi energetici e ridurre le emissioni inquinanti.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, accensione del riscaldamento posticipata al 22 ottobre: limiti e deroghe
A Bergamo accensione del riscaldamento posticipata al 22 ottobre

Bergamo

Il Comune di Bergamo ha deciso di posticipare l’accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento a giovedì 22 ottobre. E di anticipare lo spegnimento all’8 aprile: 14 giorni in meno con l’obiettivo di contenere i consumi energetici e ridurre le relative emissioni.

Le deroghe possibili

Resta comunque possibile l’accensione prima del 22 ottobre e dopo l’8 aprile, per un massimo di 7 ore - anche non consecutive - tra le 5 le 23. «Si raccomanda quindi di valutare attentamente le condizioni climatiche e le esigenze di comfort termico degli occupanti degli edifici», spiega l’Amministrazione in una nota.

I limiti di temperatura

Nel periodo ordinario, tra il 22 ottobre e l’8 aprile, gli impianti potranno funzionare per un massimo di 14 ore, anche in più fasce, sempre tra le 5 e le 23. Confermati i limiti di temperatura: 19°C, con una tolleranza di 2°C, per le abitazioni e gli altri edifici; 17°C, sempre con una tolleranza di 2°C, per gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili, fatte salve le deroghe previste dalla normativa.

Le limitazioni non si applicato alle strutture come ospedali, cliniche, case di cura e simili, scuole dell’infanzia e asili nido, piscine e saune, attività industriali e artigianali con particolari esigenze tecnologiche o produttive.

Negozi: porte chiuse e insegne spente

L’ordinanza del Comune di Bergamo conferma l’obbligo di mantenere le porte chiuse di negozi e altri locali aperti al pubblico durante il funzionamento di impianti di riscaldamento o raffrescamento. Confermato anche l’obbligo - già previsto dalla normativa regionale - di spegnere le insegne luminose entro le ore 23 per il periodo di ora legale ed entro le 22 per quello di ora solare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Enti locali
Politica
Risparmio energetico
Ambiente